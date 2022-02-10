Фарке – о критике со стороны Черданцева: «Экспертам нужно говорить яркие вещи для заголовков»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал об отношении к критическим высказываниям в свой адрес со стороны комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

– Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на ваше назначение так: «Если в «Краснодаре» посчитали, что любой российский тренер не годится на такую работу, а человек, который проиграл 16 матчей подряд в АПЛ с «Норвичем», годится, тогда надо просто признать это катастрофой».

– Я не проигрывал 16 матчей подряд.

– Он имеет в виду финиш сезона-2019/20, когда ваш «Норвич» проиграл в десяти последних турах и вылетел в Чемпионшип, а также первые шесть матчей текущего чемпионата сразу после возвращения в АПЛ, в которых тоже были сплошь поражения.

– Ха-ха, ты всегда можешь вырвать какой-то факт из контекста и на основе этого заявить, что этот человек, например, новый Пеп Гвардиола. Но почему-то он не упоминает, что при мне «Норвич» выдал два лучших сезона в истории.

Я уважаю любую критику, и не в моих правилах комментировать подобные слова. Я понимаю, как устроена работа экспертов: им нужно говорить яркие вещи для заголовков, это часть их работы. Никогда не принимаю это слишком близко к сердцу, отношусь к этому спокойно, даже с улыбкой.

Посмотрим, может быть, окажется, что я слабый тренер, что у меня нет способностей, а он на самом деле будет прав, ха-ха! Главное – то, что происходит на поле между двумя металлическими прямоугольниками.