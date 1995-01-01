Фарке – о критике со стороны Черданцева: «Экспертам нужно говорить яркие вещи для заголовков»

Правильно Даниэль слова этого недоумка всерьез не надо воспринимать. Если говорить словами чердака, то нахождение на главном спортивном канале такого комментатора как он плевок в сторону российского коментаторского цеха и спорта в стране в целом. Такой бред нести на всю страну может только он. Леня Слуцкер в чемпионшипе показал уровень российской тренерской школы.
Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал об отношении к критическим высказываниям в свой адрес со стороны комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.
– Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на ваше назначение так: «Если в «Краснодаре» посчитали, что любой российский тренер не годится на такую работу, а человек, который проиграл 16 матчей подряд в АПЛ с «Норвичем», годится, тогда надо просто признать это катастрофой».
– Я не проигрывал 16 матчей подряд.
– Он имеет в виду финиш сезона-2019/20, когда ваш «Норвич» проиграл в десяти последних турах и вылетел в Чемпионшип, а также первые шесть матчей текущего чемпионата сразу после возвращения в АПЛ, в которых тоже были сплошь поражения.
– Ха-ха, ты всегда можешь вырвать какой-то факт из контекста и на основе этого заявить, что этот человек, например, новый Пеп Гвардиола. Но почему-то он не упоминает, что при мне «Норвич» выдал два лучших сезона в истории.
Я уважаю любую критику, и не в моих правилах комментировать подобные слова. Я понимаю, как устроена работа экспертов: им нужно говорить яркие вещи для заголовков, это часть их работы. Никогда не принимаю это слишком близко к сердцу, отношусь к этому спокойно, даже с улыбкой.
Посмотрим, может быть, окажется, что я слабый тренер, что у меня нет способностей, а он на самом деле будет прав, ха-ха! Главное – то, что происходит на поле между двумя металлическими прямоугольниками.
- «Краснодар» назначил Фарке 13 января.
- Немец сменил Виктора Гончаренко.
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