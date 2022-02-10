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  • Фарке – о критике со стороны Черданцева: «Экспертам нужно говорить яркие вещи для заголовков»

Фарке – о критике со стороны Черданцева: «Экспертам нужно говорить яркие вещи для заголовков»

10 февраля 2022, 21:48
5

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал об отношении к критическим высказываниям в свой адрес со стороны комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

– Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на ваше назначение так: «Если в «Краснодаре» посчитали, что любой российский тренер не годится на такую работу, а человек, который проиграл 16 матчей подряд в АПЛ с «Норвичем», годится, тогда надо просто признать это катастрофой».

– Я не проигрывал 16 матчей подряд.

– Он имеет в виду финиш сезона-2019/20, когда ваш «Норвич» проиграл в десяти последних турах и вылетел в Чемпионшип, а также первые шесть матчей текущего чемпионата сразу после возвращения в АПЛ, в которых тоже были сплошь поражения.

– Ха-ха, ты всегда можешь вырвать какой-то факт из контекста и на основе этого заявить, что этот человек, например, новый Пеп Гвардиола. Но почему-то он не упоминает, что при мне «Норвич» выдал два лучших сезона в истории.

Я уважаю любую критику, и не в моих правилах комментировать подобные слова. Я понимаю, как устроена работа экспертов: им нужно говорить яркие вещи для заголовков, это часть их работы. Никогда не принимаю это слишком близко к сердцу, отношусь к этому спокойно, даже с улыбкой.

Посмотрим, может быть, окажется, что я слабый тренер, что у меня нет способностей, а он на самом деле будет прав, ха-ха! Главное – то, что происходит на поле между двумя металлическими прямоугольниками.

  • «Краснодар» назначил Фарке 13 января.
  • Немец сменил Виктора Гончаренко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Фарке Даниэль
Комментарии (5)
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portero
1644520338
Время покажет, а чердак визжит всегда, мозг это не для него , ему дай поистерить....
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Plyash
1644520418
У Чердака съехал чердак.Кто-нибудь помнит,что бы в АПЛ коучу позволили проиграть подряд 16 матчей? Может,к психиатру ещё не поздно?
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Hektor 84
1644522963
Правильно Даниэль слова этого недоумка всерьез не надо воспринимать. Если говорить словами чердака, то нахождение на главном спортивном канале такого комментатора как он плевок в сторону российского коментаторского цеха и спорта в стране в целом. Такой бред нести на всю страну может только он. Леня Слуцкер в чемпионшипе показал уровень российской тренерской школы.
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Vitaga
1644532480
черданцев та еще проститутка... все эти журналисты с матч тв работают по заказам. отрабатывают бабло. и порой несут всякую хрень.
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