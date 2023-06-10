Экс-тренер «Краснодара» может возглавить «Лидс» или «Селтик»

Даниэль Фарке близок к возвращению к работе в Великобритании.
В услугах 46-летнего тренера всерьез заинтересованы «Лидс» и «Селтик».
Немецкий специалист с 2017 по 2021 год возглавлял «Норвич».
- Неделю назад Фарке уволили из «Боруссии» М.
- Ранее тренер работал в «Краснодаре» на протяжении 1,5 месяцев – он не провел ни одного официального матча, уйдя в начале марта 2022 года.
- «Лидс» вылетел из АПЛ по итогам сезона-2022/23.
- «Селтик» выиграл чемпионат Шотландии, после чего тренера Анге Постекоглу переманили в «Тоттенхэм».
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга