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Аль-Наср
Анге Постекоглу
Анге Постекоглу
Аль-Наср
Австралия
27 августа 1965 (61)
Тренер
Статистика
Новости
Фото
Команда Роналду назначила нового тренера
3 июля
4
Экс-тренер «Тоттенхэма» прошелся по клубу: «Они все разрушили»
12 февраля
В АПЛ случилась самая быстрая отставка в истории
2025.10.18 16:50
1
Фото
Тренер-победитель Лиги Европы возглавил «Ноттингем Форест»
2025.09.09 15:30
Стало известно решение «Ноттингем Форест» по Моуринью и Тедеско
2025.09.09 12:02
Моуринью может вернуться в АПЛ
2025.09.09 10:06
Экс-тренер «Тоттенхэма» вошел в число претендентов на пост в «Байере»
2025.09.04 09:38
3
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Фенербахче»
2025.09.03 15:30
«Фенербахче» рассматривает восемь тренеров на замену Моуринью
2025.08.29 19:00
2
Постекоглу может вернуться к работе в АПЛ через 2,5 месяца после увольнения из «Тоттенхэма»
2025.08.22 14:14
Уволенный из «Тоттенхэма» Постекоглу может возглавить победителя азиатской ЛЧ
2025.06.13 21:21
ЦСКА предложили назначить тренера из Австралии, бравшего Лигу Европы
2025.06.10 08:57
5
«Тоттенхэм» рассматривает трех тренеров на замену Постекоглу
2025.06.07 09:18
«Тоттенхэм» уволил Постекоглу, несмотря на победу в Лиге Европы
2025.06.06 18:53
6
Постекоглу раскрыл секрет победы «Тоттенхэма» в Лиге Европы
2025.05.22 02:00
1
Салах отреагировал на победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы
2025.05.22 00:36
Постекоглу предсказал трофей «Тоттенхэма» в сентябре
2025.05.22 00:12
«Тоттенхэм» рассматривает экс-тренера «Шахтера»
2025.05.09 23:21
Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал выход в финал Лиги Европы
2025.05.09 09:34
В «Тоттенхэме» определились с будущим тренера Постекоглу
2025.04.22 18:46
Тренер «Тоттенхэма» заявил, что ИИ заменит судей в футболе
2025.04.04 12:02
«Тоттенхэм» рассматривает двух тренеров на случай увольнения Постекоглу
2025.03.18 16:08
1
В «Тоттенхэме» определились с будущим Постекоглу
2025.01.27 18:27
Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал страшную травму Бентанкура
2025.01.09 14:00
Постекоглу повторил достижение Моуринью в «Тоттенхэме»
2024.10.04 00:35
«Тоттенхэм» отстранил игрока за употребление веселящего газа
2024.08.16 11:55
Постекоглу попросил руководство «Тоттенхэма» о трех игроках
2024.05.21 12:49
1
Форвард «Тоттенхэма» пропустит остаток сезона
2024.05.01 15:15
Постекоглу – о результатах «Тоттенхэма»: «Я тренер, а не волшебник»
2024.02.17 21:02
Постекоглу отреагировал на якобы попадание в шорт-лист «Ливерпуля» на замену Клоппу
2024.02.17 19:50
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