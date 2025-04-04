Тренер «Тоттенхэма» заявил, что ИИ заменит судей в футболе

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу после матча 30-го тура АПЛ с «Челси» (0:1) оценил использование технологий в футболе.
«Скоро судить будет искусственный интеллект. Скоро он заменит и игроков, игра каким-то образом будет проходить без участников. Судьи не судят...
Когда появился ВАР, разве кто-то хотел этого, таких микроскопических решений? Мне это не нравится и никогда не нравилось», – сказал Постекоглу.
- На 69-й минуте игр гол полузащитника «шпор» Папе Сарра был отменен после вмешательства ВАР.
- «Тоттенхэм» занимает 14-е место в АПЛ с 34 очками после 30 туров.
Источник: страница Мигеля Дилэйни в соцсети X