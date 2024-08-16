«Тоттенхэм» отстранил игрока за употребление веселящего газа

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу сообщил, что полузащитник Ив Биссума отстранен от первого матча команды в новом сезоне АПЛ. Ранее было опубликовано видео трансляции в соцсети Snapchat, которую вел малиец, на котором футболист употребляет веселящий газ, находясь в лимузине со своими друзьями.

«Мы отстранили его от игры [c «Лестером»] в понедельник. Ему нужно восстановить доверие как мое, так и команды. Теперь ему придется усердно работать, чтобы попытаться вернуть это доверие. Ему придется его заслужить.

Дверь для него открыта, и, надеюсь, мы сможем помочь ему осознать, что принимаемые им решения влияют не только на него одного. Надеюсь, это позволит ему принимать более обоснованные решения в будущем.

У него есть обязанности перед клубом, товарищами по команде, нашими болельщиками и всеми, кто связан с клубом, и он не справился с ними, поэтому за это должны последовать санкции. Существуют и личные последствия, потому что это незаконно.

Затем есть профессиональная ответственность за тот пример, который ты подаешь как профессиональный футболист. Потому что очень много людей следят за Премьер-лигой, и мы все находимся в довольно привилегированном положении.

Он сделал плохой выбор. Но мы все совершаем ошибки, и все, включая футболистов, должны иметь возможность искупить свою вину. Теперь все зависит от самого Бисса», – сказал Постекоглу.