Экс-тренер «Тоттенхэма» вошел в число претендентов на пост в «Байере»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу может возглавить «Байер». Он входит в список кандидатов, которых рассматривает руководство леверкузенцев.
60-летний австралиец был уволен из лондонского клуба по окончании прошлого сезона. Он выиграл с «Тоттенхэмом» Лигу Европы.
- По данным Marca, в «Байере» также рассматривают кандидатуры Рауля, Эдина Терзича и Марко Розе.
- 1 сентября клуб уволил с поста главного тренера Эрика тен Хага.
- В этом сезоне вице-чемпион Германии провел 2 матча в Бундеслиге – дома с «Хоффенхаймом» (1:2) и в гостях с «Вердером» (3:3). Еще в 1 игре в Кубке страны «Байер» в гостях победил «Зонненхоф Гроссаспах» (4:0).
Источник: Sky Sport Deutschland