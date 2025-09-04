Экс-тренер «Тоттенхэма» вошел в число претендентов на пост в «Байере»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу может возглавить «Байер». Он входит в список кандидатов, которых рассматривает руководство леверкузенцев.

60-летний австралиец был уволен из лондонского клуба по окончании прошлого сезона. Он выиграл с «Тоттенхэмом» Лигу Европы.