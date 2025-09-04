Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-тренер «Тоттенхэма» вошел в число претендентов на пост в «Байере»

Экс-тренер «Тоттенхэма» вошел в число претендентов на пост в «Байере»

Сегодня, 09:38
3

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу может возглавить «Байер». Он входит в список кандидатов, которых рассматривает руководство леверкузенцев.

60-летний австралиец был уволен из лондонского клуба по окончании прошлого сезона. Он выиграл с «Тоттенхэмом» Лигу Европы.

  • По данным Marca, в «Байере» также рассматривают кандидатуры Рауля, Эдина Терзича и Марко Розе.
  • 1 сентября клуб уволил с поста главного тренера Эрика тен Хага.
  • В этом сезоне вице-чемпион Германии провел 2 матча в Бундеслиге – дома с «Хоффенхаймом» (1:2) и в гостях с «Вердером» (3:3). Еще в 1 игре в Кубке страны «Байер» в гостях победил «Зонненхоф Гроссаспах» (4:0).

Источник: Sky Sport Deutschland
Германия. Бундеслига Байер Постекоглу Анге
Комментарии (3)
Damir07
1756977261
Правильно уволили И вообще не надо было назначать его по любому Он пол миллиарда потратил в мю своих бывших кривоногих купил и ничего не сделал а байера он бы клуб из 36 лиги немецкой сделал бы это не тренер а физрук ни метода ни решений
Ответить
Damir07
1756977343
Вообще с тех пор ферги из мю ушёл там куча тренеров было но из этой толпы более менее был только моура реально он тренер был и все остальные гастрабайтеры и халявшики ради денег приходили
Ответить
FFR
1756979015
Постекоглу прямо на расхват, и Фенербахче претендует и Байер.
Ответить
