Лига чемпионов. «Атлетико» упустил победу над «Брюгге», «Байер» обыграл «Олимпиакос»

Завершились еще два первых стыковых матча Лиги чемпионов-2025/26.

«Брюгге» отыгрался сначала с 0:2, а на 89-й минуте вырвал домашнюю ничью с «Атлетико».

«Байер» на выезде справился с «Олимпиакосом» благодаря дублю Патрика Шика в течение четырех минут.

Ответные встречи пройдут 24 февраля.