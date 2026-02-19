Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Атлетико» упустил победу над «Брюгге», «Байер» обыграл «Олимпиакос»

Лига чемпионов. «Атлетико» упустил победу над «Брюгге», «Байер» обыграл «Олимпиакос»

Сегодня, 01:03

Завершились еще два первых стыковых матча Лиги чемпионов-2025/26.

«Брюгге» отыгрался сначала с 0:2, а на 89-й минуте вырвал домашнюю ничью с «Атлетико».

«Байер» на выезде справился с «Олимпиакосом» благодаря дублю Патрика Шика в течение четырех минут.

Ответные встречи пройдут 24 февраля.

Лига чемпионов. 1/16 финала
Брюгге - Атлетико - 3:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Х. Альварес, 8 (с пенальти); 0:2 - А. Лукман, 45+4; 1:2 - Р. Онидика, 52; 2:2 - Н. Тресольди, 60; 2:3 - Ж. Ордоньес, 79 (в свои ворота); 3:3 - Х. Цолис, 89.
Таблица турнира Календарь турнира
Олимпиакос - Байер - 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 - П. Шик, 60; 0:2 - П. Шик, 63.
Таблица турнира Календарь турнира

