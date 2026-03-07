В «Атлетико» прояснили будущее Гризманна, обсуждавшего переход в клуб МЛС

Спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани поставил точку в слухах об уходе Антуана Гризманна из клуба.

Сообщалось о переговорах 34-летнего француза с клубом «Орландо Сити» из МЛС.

«Гризманн остается с нами», – сказал Алемани.