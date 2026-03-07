В «Атлетико» прояснили будущее Гризманна, обсуждавшего переход в клуб МЛС

Спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани поставил точку в слухах об уходе Антуана Гризманна из клуба.
Сообщалось о переговорах 34-летнего француза с клубом «Орландо Сити» из МЛС.
«Гризманн остается с нами», – сказал Алемани.
- Рыночная стоимость нападающего – 11 миллионов евро.
- В составе «Атлетико» Гризманн забил 210 голов и сделал 95 ассистов в 483 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Ранее игрок также выступал за «Барселону» и «Реал Сосьедад».
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо