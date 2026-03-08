Примера. Ямаль снова принес победу «Барселоне»

«Барселона» выиграла в 27-м туре чемпионата Испании.

Каталонцы на выезде одолели «Атлетик» из Бильбао, забив единственный гол в середине второго тайма.

18-летний Ламин Ямаль во второй раз подряд стал героем матча Примеры. Неделю назад он оформил хет-трик в ворота «Вильярреала» (4:1), а сегодня записал в свой актив победный мяч.

«Барса» снова оторвалась от «Реала» на четыре очка за 11 туров до конца сезона.