Примера. Ямаль снова принес победу «Барселоне»

«Барселона» выиграла в 27-м туре чемпионата Испании.
Каталонцы на выезде одолели «Атлетик» из Бильбао, забив единственный гол в середине второго тайма.
18-летний Ламин Ямаль во второй раз подряд стал героем матча Примеры. Неделю назад он оформил хет-трик в ворота «Вильярреала» (4:1), а сегодня записал в свой актив победный мяч.
«Барса» снова оторвалась от «Реала» на четыре очка за 11 туров до конца сезона.
Испания. Примера. 27 тур
Атлетик - Барселона - 0:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - Л. Ямаль, 68.
Источник: «Бомбардир»