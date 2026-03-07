Радимов резко отреагировал на задержку матча «Пари НН» – «Сочи»: «Дно всегда можно пробить»

Владислав Радимов остался крайне недоволен инцидентом перед игрой 20-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Сочи».
- Матч начался с десятиминутной задержкой.
- Причина – проблемы с аппаратурой у главного арбитра.
- Игру судил Ян Бобровский.
- «Пари НН» победил «Сочи» со счетом 2:1.
«Когда кажется, что дно достигнуто, его всегда можно пробить.
То ли из-за батареек, то ли по другой причине, но уже размятые футболисты и зрители вынуждены были ждать 10 минут при почти нулевой температуре начала матча в Нижнем Новгороде.
От нашего судейства можно ждать чего угодно!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова