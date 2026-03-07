Радимов резко отреагировал на задержку матча «Пари НН» – «Сочи»: «Дно всегда можно пробить»

Владислав Радимов остался крайне недоволен инцидентом перед игрой 20-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Сочи».

Матч начался с десятиминутной задержкой.

Причина – проблемы с аппаратурой у главного арбитра.

Игру судил Ян Бобровский.

«Пари НН» победил «Сочи» со счетом 2:1.

«Когда кажется, что дно достигнуто, его всегда можно пробить.

То ли из-за батареек, то ли по другой причине, но уже размятые футболисты и зрители вынуждены были ждать 10 минут при почти нулевой температуре начала матча в Нижнем Новгороде.

От нашего судейства можно ждать чего угодно!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.