  • Главная
  • Новости
  Мостовой указал на судейскую ошибку в матче «Ростов» – «Балтика»

Мостовой указал на судейскую ошибку в матче «Ростов» – «Балтика»

Вчера, 21:55
23

Александр Мостовой считает, что судьи отобрали чистый гол у «Ростова» в домашней игре 20-го тура РПЛ против «Балтики».

«В первом тайме с «Балтикой» «Ростов» забил гол, а его отменили. Никто не может понять. Сказали, что какой-то офсайд.

Мой футбольный комментарий, что в моменте можно поставить 10 определений. Но отменили почему-то чистейший гол. Кто не разбирается, скажет по-другому», – сказал Мостовой.

  • Матч в Ростове-на-Дону судил Василий Казарцев.
  • В итоге хозяева поля смогли отыграться только на 93-й минуте.
  • Финальный счет – ничья 1:1.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Ростов Мостовой Александр
Комментарии (23)
Айболид
1772913176
И тишина . А сколько вонищи , слюней ,соплей и визгов было после отменённого гола Балтики в ворота Зенита . Впрочем ничего нового .
Ответить
FWSPM
1772917138
да чушь какая то очередная какой там офсайд
Ответить
шахта Заполярная
1772920920
Но это же Вася-посмотрим, посмотрим. Вот и посмотрел,отменил чистый гол.
Ответить
ySS
1772922520
Похоже на возврат долга Калининграду за предыдущий тур, только оснований ещё меньше. Не влезь вар, вопрос кто спасал бы очко...
Ответить
Romeo 123
1772933710
А талалаев молчит
Ответить
Константин-Шапкин-google
1772950726
Казаркин выполнил ц.у.и балтийцы должны замолчать. И они молчат. Проверка на вшивость. Вот и вся правда жизни.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1772951013
Не важно кто с кем играет. Мешочники, Ростов, Краснодар или Спартак. Такие судьи или как их там... рефери, арбитры не должны занимать чужие места. Это враньё всех уже достало
Ответить
crf57
1772951482
КАЗАРЦЕВ - дешёвка вонючая,как,как впрочем и неврастеник конченый ТАЛАЛАЕВ,который на этот раз заткнулся,недоумок!!!
Ответить
zigbert
1772955023
Будем ждать решение ЭСК и как они будут выкручиваться.
Ответить
СПОРТ 21 века
1772964116
Засчитали бы мяч с Зенитом, не было бы никакого отменённого гола в Ростове. Всё логично. Другое дело, что если бы этот мяч засчитали, у Балтики потом оставался вагон времени. Это была всего лишь 13-я минута матча. Калининградцы почти наверняка прижали бы соперника и сделали результат. Возможно, даже увезли бы победу. Вспоминается их матч против Крыльями Советов в Самаре, когда они пропустили первые, а потом самарцев вообще не было видно. В той игре было просто огромное преимущество Балтики. А что касается матча с Зенитом, засчитай тот мяч, у хозяев поля времени на отыгрыш практически не оставалось. До финального свистка было примерно минут 14. Балтийцы свободно могли бы отбиться (а может, даже забить второй, поскольку Зенит оставил бы больше пространства) и забрать победу на Неве...
Ответить
