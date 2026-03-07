Мостовой указал на судейскую ошибку в матче «Ростов» – «Балтика»

Александр Мостовой считает, что судьи отобрали чистый гол у «Ростова» в домашней игре 20-го тура РПЛ против «Балтики».

«В первом тайме с «Балтикой» «Ростов» забил гол, а его отменили. Никто не может понять. Сказали, что какой-то офсайд.

Мой футбольный комментарий, что в моменте можно поставить 10 определений. Но отменили почему-то чистейший гол. Кто не разбирается, скажет по-другому», – сказал Мостовой.