Мостовой указал на судейскую ошибку в матче «Ростов» – «Балтика»

Александр Мостовой считает, что судьи отобрали чистый гол у «Ростова» в домашней игре 20-го тура РПЛ против «Балтики».
«В первом тайме с «Балтикой» «Ростов» забил гол, а его отменили. Никто не может понять. Сказали, что какой-то офсайд.
Мой футбольный комментарий, что в моменте можно поставить 10 определений. Но отменили почему-то чистейший гол. Кто не разбирается, скажет по-другому», – сказал Мостовой.
- Матч в Ростове-на-Дону судил Василий Казарцев.
- В итоге хозяева поля смогли отыграться только на 93-й минуте.
- Финальный счет – ничья 1:1.
Источник: «Чемпионат»