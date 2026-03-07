Введите ваш ник на сайте
  Тренер «Балтики» прокомментировал упущенную на 93-й минуте победу над «Ростовом»

Тренер «Балтики» прокомментировал упущенную на 93-й минуте победу над «Ростовом»

Вчера, 19:38
6

Юрий Нагайцев, тренер «Балтики», заявил, что команда осталась недовольна ничьей с «Ростовом» в 20-м туре РПЛ.

  • Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 1:1, а калининградцы пропустили в компенсированное ко второму тайму время.
  • «Балтика» набрала 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропускал матч из-за дисквалификации.

«По содержанию сказать тяжело, обе команды играют в футбол с длинными передачами и сбросами. Мы пытались что-то разыгрывать, а «Ростов» совсем упростил игру. Тяжело, что упустили победу. Считаю, что судья мог более равномерно оценивать эпизоды. У нас были желтые карточки, фолов столько… Хотя соперник не меньше фолил. Сказалась тяжелая дорога, накануне не тренировались. Нас не устроила ничья», – сказал Нагайцев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Ростов Нагайцев Юрий
Император Бомжей
1772905266
Жаль Талалаев не комментирует))) Они ж как я понял, вообще с дорогой прогадали, не верный маршрут выбрали, вот и не тренировались)) Что немного дико в 2026 году
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1772908130
Свезло вам что питерский судейка не засчитал верный гол и мирон струсил, а то разнылся тут
Ответить
FWSPM
1772908357
на победу вы не наиграли
Ответить
Gwynbleidd
1772910120
А что же про отмененный гол в свои ворота не ныл? Точно такой же, как отменили в матче с зенитом... Или это другое?
Ответить
Кривая да нелёгкая
1772911950
Ты тупой или как!! Совсем совесть потеряли со своей Балтикой !! Вы отскочили благодаря судье, так понятно
Ответить
crf57
1772951839
Придурок! Скажи спасибо продажному КАЗАРЦЕВУ,что отскочили!
Ответить
  • Читайте нас: 