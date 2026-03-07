Тренер «Балтики» прокомментировал упущенную на 93-й минуте победу над «Ростовом»

Юрий Нагайцев, тренер «Балтики», заявил, что команда осталась недовольна ничьей с «Ростовом» в 20-м туре РПЛ.

Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 1:1, а калининградцы пропустили в компенсированное ко второму тайму время.

«Балтика» набрала 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропускал матч из-за дисквалификации.

«По содержанию сказать тяжело, обе команды играют в футбол с длинными передачами и сбросами. Мы пытались что-то разыгрывать, а «Ростов» совсем упростил игру. Тяжело, что упустили победу. Считаю, что судья мог более равномерно оценивать эпизоды. У нас были желтые карточки, фолов столько… Хотя соперник не меньше фолил. Сказалась тяжелая дорога, накануне не тренировались. Нас не устроила ничья», – сказал Нагайцев.