«Краснодар» потребовал перенести матч с «Рубином»

«Краснодар» обратился к РПЛ с требованием перенести выездной матч 20-го тура РПЛ с «Рубином» из-за прогноза погоды в Казани.

В день игры в Казани ожидается около минус 15 градусов, а при такой температуре матч нельзя проводить без согласия обеих команд. «Рубин» заявил о готовности сыграть по расписанию.

Окончательное решение о проведении встречи должен принять главный арбитр за час до начала. Из-за подогрева газона температура на поле может оказаться на два-три градуса выше, чем за пределами стадиона, и именно этот показатель учитывается в отчете.