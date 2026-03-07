«Краснодар» потребовал перенести матч с «Рубином»

«Краснодар» обратился к РПЛ с требованием перенести выездной матч 20-го тура РПЛ с «Рубином» из-за прогноза погоды в Казани.
В день игры в Казани ожидается около минус 15 градусов, а при такой температуре матч нельзя проводить без согласия обеих команд. «Рубин» заявил о готовности сыграть по расписанию.
Окончательное решение о проведении встречи должен принять главный арбитр за час до начала. Из-за подогрева газона температура на поле может оказаться на два-три градуса выше, чем за пределами стадиона, и именно этот показатель учитывается в отчете.
- Ранее клубы обсуждали идею изменить пороговую температуру для проведения матчей до минус 10 градусов, но большинство команд отказалось от этого.
- Матч «Рубин» – «Краснодар» назначен на завтра, 8 марта.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова