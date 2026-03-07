Введите ваш ник на сайте
«Краснодар» потребовал перенести матч с «Рубином»

Вчера, 13:25
24

«Краснодар» обратился к РПЛ с требованием перенести выездной матч 20-го тура РПЛ с «Рубином» из-за прогноза погоды в Казани.

В день игры в Казани ожидается около минус 15 градусов, а при такой температуре матч нельзя проводить без согласия обеих команд. «Рубин» заявил о готовности сыграть по расписанию.

Окончательное решение о проведении встречи должен принять главный арбитр за час до начала. Из-за подогрева газона температура на поле может оказаться на два-три градуса выше, чем за пределами стадиона, и именно этот показатель учитывается в отчете.

  • Ранее клубы обсуждали идею изменить пороговую температуру для проведения матчей до минус 10 градусов, но большинство команд отказалось от этого.
  • Матч «Рубин» – «Краснодар» назначен на завтра, 8 марта.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин
Cleaner
1772882509
КОРОВЫ не любят лед, это давно известно. Ну РЖУ ни могу!!!...))) Краснодар, не можете играть в плохую погоду, СНИМАЙТЕСЬ с чемпионата!!!
Ответить
evgevg13
1772882711
Клитор с Безумным Мозгом радуются как малые дети.Лишь бы пошипеть...
Ответить
slavа0508
1772883388
Можно и перенести . конечно ... только как на это посмотрят газпромоские хозяева лиги
Ответить
andrei-sarap-yandex
1772883724
может сразу ЧЕМПИОН дать....как в прошлом году судьи подарили чемпионство ЛЕВНИКОВым....ПОЗОРИЩЕ...без судей не могут 11 воспитаников на поле и 13 легионеров +СПЕРЦЯН в заявке
Ответить
Интерес
1772883803
Да ладно,этот вариант соревнования сделан для синхронизации чемпионата с еврокубковыми странами.Скоро в поход...
Ответить
...уефан
1772884737
..."А по мне - один хрен! Хотите, хоть сейчас мусоров резать пойдём. Хотите, хоть завтра разбежимся"(с)...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772886704
Краснодарские теплолюбивые легионеры такого экстремального для них мороза не выдержат. Гыгыгы
Ответить
gor77
1772887301
Один раз стали чемпионами и... Чо "звёздочку" поймали?)))) И что значит "требование"???)))) "Ты кто такой, чтобы требовать?")))) Не нравится минус 15, приезжайте к нам в Сибирь. У нас на эти три дня от 0 до плюс 4. И фиг с ним, что нет хороших футбольных полей, зато есть целина, тайга и тепло.))))
Ответить
BykAs
1772888673
Были Быки - стали Коровами.
Ответить
bratskij
1772946741
Коровьи слёзы по всему инету, скоро так и затопит.
Ответить
  • Читайте нас: 