В ЦСКА объяснили, зачем опубликовали разгромленную «Краснодаром» раздевалку

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям ЦСКА, заявил, что видео из раздевалки «Краснодара» после матча FONBET Кубка России опубликовал врач Эдуард Безуглов по собственной инициативе.

ЦСКА обыграл «Краснодар» в Москве со счетом 3:1, а после игры руководитель медицинского департамента армейцев Эдуард Безуглов выложил видео из гостевой раздевалки, которую занимал соперник.

«Краснодар» сразу заявил, что публикация раздевалки – попытка отвести внимание от расистской атаки фанатов ЦСКА на Джона Кордобу.

Ответный матч между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет 17 марта на поле «быков».

«Кадры из раздевалки выложил только Безуглов, сделав, к сожалению, это автономно. ЦСКА и я не уследили. Это было исключительно его желание. Для Эдуарда Николаевича это важная тема, и мы его в этом поддерживаем. Он хочет воспитать людей. Грязные раздевалки – не преступление. Но для него это тема повышенной важности. ЦСКА это начинание поддерживает. Мы не кичимся тем, что убираем раздевалки.

Я вообще не захожу в гостевые раздевалки, мне это неинтересно. Эта тема должна была оставаться внутренней. Мы не пытались сменить повестку», – сказал Брейдо.