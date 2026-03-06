Руководство ЦСКА и «Краснодара» пообщалось на тему расизма

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям ЦСКА, прокомментировал обвинения «Краснодара» в расистских оскорблениях в адрес Джона Кордобы.

В среду «Краснодар» проиграл ЦСКА (1:3) в гостях в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

После игры Эдуард Сперцян попросил рассмотреть поведение болельщиков «армейцев» на предмет расизма по отношению к Кордобе, а затем «Краснодар» сообщил, что обратился в КДК РФС.

«Краснодар» пригрозил серьезным разбирательством на уровне РФС.

«Мы были шокированы, когда пошли эти комментарии. Матч не предполагал, что об этом будут разговоры. Расизм недопустим, это серьезное обвинение. Сразу стали заниматься расследованием. Начали изучать все технические камеры, записи людей, которые были там, записи наших эсэмэмщиков.

Знаю, что на уровне высшего руководства было общение между клубами. Обратили внимание, что мы не публиковали видео из раздевалки, но к тому моменту «Краснодар» уже сделал заявление. Мы подошли к оформлению своей позиции более сдержанно», – сказал Брейдо.