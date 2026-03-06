Фанаты «Зенита» отреагировали на 2:5 «Спартака» с «Динамо»

Сообщество болельщиков «Зенита» «пяточка Нобоа» отреагировало на 2:5 «Спартака» в кубковом матче с «Динамо».

«Тем временем цикл «Спартака» набрал какую-то невероятную скорость», – написали петербуржцы, комментируя призывы болельщиков красно-белых уволить главного тренера Хуана Карлоса Карседо.