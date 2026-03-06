Фанаты «Зенита» отреагировали на 2:5 «Спартака» с «Динамо»

Сообщество болельщиков «Зенита» «пяточка Нобоа» отреагировало на 2:5 «Спартака» в кубковом матче с «Динамо».
«Тем временем цикл «Спартака» набрал какую-то невероятную скорость», – написали петербуржцы, комментируя призывы болельщиков красно-белых уволить главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
- «Спартак» проиграл первый же матч в Москве под руководством Хуана Карлоса Карседо. Встреча прошла на динамовском стадионе «ВТБ Арена».
- Ответная встреча пройдет на «Лукойл Арене» 18 марта. «Спартаку» для перевода матча в серию пенальти нужно победить с разницей в три мяча.
- Проигравший по итогам двухматчевого противостояния вылетит в Путь регионов, где права на поражение уже не будет. Победитель противостояния в финале Пути РПЛ встретится либо с ЦСКА, либо с «Краснодаром».
Источник: «Бомбардир»