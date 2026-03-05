Мостовой отреагировал на унизительное поражение «Спартака» от «Динамо»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от кубкового дерби между «Динамо» и «Спартаком».

«Думал, хотя бы сейчас игры на вылет. У «Динамо» большой задел, но формат Кубка России обесценивает победы с крупным счeтом. «Спартак» же всe равно продолжит играть в Кубке.

На контрасте вспоминается недавний матч «Барселоны» с «Атлетико», где «Барса» чудом не забила пять мячей в ответном матче и вылетела. Здесь тоже должно быть так.

Если говорить про игру, то первые 10 минут были за «Динамо», а потом «Спартак» перехватил инициативу. Всe шло к тому, что будет ничейный результат. Потом гол, ошибка – 3:1. В итоге «Спартак» «поплыл».

Это большой удар. Очередное подтверждение, что в футболе всe давно придумано – не надо ничего выдумывать. Где-то поскользнулся, не добежал, упал – счeт уже 5:1», – сказал Мостовой.