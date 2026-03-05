Степашин, обещавший победить «Спартак», предсказал соперника «Динамо» по суперфиналу Кубка

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин дал короткий комментарий после кубковой победы над «Спартаком» (5:2).

«Главное – не врать, товарищи», – сказал Степашин журналистам, которые напомнили, что он обещал победить «Спартак».

Также Степашин предсказал состав суперфиналистов Кубка. По мнению бывшего премьер-министра России, «Динамо» в суперфинале встретится с «Зенитом» и победит.