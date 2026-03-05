Защитник «Спартака» привез нелепый гол, пытаясь сыграть пяткой возле штрафной площади

Спартаковец Александер Джику подвел свою команду в кубковом дерби с «Динамо».
31-летний центральный защитник привез нелепый гол при счете 1:3 в пользу соперника.
Он пытался сыграть пяткой возле собственной штрафной площади. Мяч отобрал Ярослав Гладышев и ассистировал на Константина Тюкавина.
- Это был первый полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- Динамовцы выиграли со счетом 5:2.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.
Источник: «Бомбардир»