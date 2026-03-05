Защитник «Спартака» привез нелепый гол, пытаясь сыграть пяткой возле штрафной площади

Спартаковец Александер Джику подвел свою команду в кубковом дерби с «Динамо».

31-летний центральный защитник привез нелепый гол при счете 1:3 в пользу соперника.

Он пытался сыграть пяткой возле собственной штрафной площади. Мяч отобрал Ярослав Гладышев и ассистировал на Константина Тюкавина.