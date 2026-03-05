Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Арсеналом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча с тульским «Арсеналом».

Команды встречались во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Локо» одержал гостевую победу со счетом 2:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

В полуфинале Пути регионов «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов».

– Всегда есть над чем работать. Нужно было реализовывать свои моменты. Думаю, сказалась необходимость адаптации к искусственном полю. Но нужно было использовать свои шансы.

– Связана травма Пиняева с искусственным полем?

– Всe возможно. Он готовился, разминался, его ничего не беспокоило. Пока рано говорить о каких‑то диагнозах. Нужно дождаться результатов МРТ.

– Почему произошла обратная замена Веры?

– У нас есть разные модели игры. Замена связана не с плохим качеством его игры, но нам нужен был более мобильный футболист в этот момент.