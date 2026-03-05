Стали известны стартовые составы на матч 1/2 Пути РПЛ Кубка России, в котором сыграют «Динамо» и «Спартак». Игра состоится 5 марта, начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Касерес, Рикардо Дэвид, Осипенко, Рубенс, Бителло, Кутицкий, Миранчук, Нгамале, Тюкавин.

Главный тренер: Ролан Гусев

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Джику, Денисов, Зобнин, Умяров, Жедсон, Барко, Саусь, Маркиньос, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!