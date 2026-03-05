«Манчестер Юнайтед» выбирает между пятью тренерами

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает изучать кандидатов на пост главного тренера.

После увольнения Рубена Аморима команду возглавил Майкл Кэррик, но его собираются убрать по окончании сезона-2025/26.

Из шорт-листа «МЮ» выбыли Карло Анчелотти (сборная Бразилии) и Томас Тухель (сборная Англии). Итальянец и немец не планирует менять место работы предстоящим летом.

Наиболее активно обсуждаются три кандидатуры:

Также в списках «Юнайтед» есть Маурисио Почеттино (сборная США) и Киран Маккенна («Ипсвич Таун»), но их не считают главными претендентами на эту должность.