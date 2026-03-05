Реакция Генича на провал «Спартака» в дерби с «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в своем телеграм-канале делится впечатлениями от кубкового дерби «Динамо» – «Спартак».
- Красно-белые проигрывают со счетом 1:5, четырежды пропустив во 2-м тайме.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «ВТБ Арене».
- Ответная встреча на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.
«Тренер у «Спартака» новый, а проблемы – старые.
Всe решила замена Тимофея Маринкина!
Караул как «Спартак» развалился. Играли играли – и встали 🤷♂️ Ужас 🤦♂️» – написал Генич.
Источник: телеграм-канал Константина Генича