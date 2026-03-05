Гусев прокомментировал разгромную победу «Динамо» над «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев подвел итоги кубкового дерби со «Спартаком».

– Вам не предложили продлить контракт после этой игры? Не пугает, что вы завышаете ожидания?

– Я не думаю о контрактах. Думаю о команде, мне не до контрактов. Мы атакующая команда, но мы тренируемся и в обороне. Мы не будем забивать каждую игру столько мячей, хотя было бы хорошо.

– Почему не играл резервный вратарь?

– Это наш выбор на сегодня с тренером вратарей. Пока я не вижу смысла убирать Лунева. У нас три полноценных вратаря, но сегодня Лунев первый номер, я не рассматриваю другой вариант.

– Что вы сказали футболистам в перерыве?

– Перед матчем уже говорил, что в таком историческом дерби тяжело написать сценарий. Такие игры всегда выходят за рамки тактики.

Чуть неправильно мы начали действовать после пропущенного гола. Этот момент мы и поправили в перерыве.

– Что вас больше всего порадовало?

– Меня не порадовал пропущенный мяч в конце. Но я рад, что мы смогли переломить игру, порадовали замены. Все сделали свое дело.