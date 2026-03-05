Радимов оценил шансы «Спартака» пройти «Динамо» в Кубке России после поражения 2:5

Владислав Радимов поделился впечатлениями от кубкового дерби между «Динамо» и «Спартаком».

«Конечно, результат очень удивил. «Спартак» просто встал. Это вопрос к тренеру и подготовке зимой.

Нормальная команда не может рассыпаться и получить три гола за семь минут. Значит, что‑то там не то. Там не добежали, тут не так отдали… И на табло в итоге пятерка.

Можно дать 1% на то, что «Спартак» отыграется по сумме двух матчей«, – сказал Радимов.