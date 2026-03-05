Радимов оценил шансы «Спартака» пройти «Динамо» в Кубке России после поражения 2:5

Владислав Радимов поделился впечатлениями от кубкового дерби между «Динамо» и «Спартаком».
- Бело-голубые выиграли со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- У динамовцев отличились дважды Муми Нгамале, а также Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко; у спартаковцев – Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.
«Конечно, результат очень удивил. «Спартак» просто встал. Это вопрос к тренеру и подготовке зимой.
Нормальная команда не может рассыпаться и получить три гола за семь минут. Значит, что‑то там не то. Там не добежали, тут не так отдали… И на табло в итоге пятерка.
Можно дать 1% на то, что «Спартак» отыграется по сумме двух матчей«, – сказал Радимов.
Источник: «Матч ТВ»