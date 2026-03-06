Максименко прокомментировал позорное поражение «Спартака» в дерби с «Динамо»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко не смог объяснить результат кубкового матча с «Динамо».

«У меня нет ответа, что это было. Хочется извиниться за игру перед теми, кто пришел на стадион и был у экранов. У нас нет оправданий.

К счастью, у нас есть вторая игра, где мы будем прилагать усилия, чтобы исправить ситуацию», – сказал Максименко.