Максименко прокомментировал позорное поражение «Спартака» в дерби с «Динамо»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко не смог объяснить результат кубкового матча с «Динамо».
- Бело-голубые выиграли со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- У динамовцев отличились дважды Муми Нгамале, а также Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко; у спартаковцев – Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
- Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.
«У меня нет ответа, что это было. Хочется извиниться за игру перед теми, кто пришел на стадион и был у экранов. У нас нет оправданий.
К счастью, у нас есть вторая игра, где мы будем прилагать усилия, чтобы исправить ситуацию», – сказал Максименко.
Источник: телеграм-канал «Спартака»