  • Максименко прокомментировал позорное поражение «Спартака» в дерби с «Динамо»

Максименко прокомментировал позорное поражение «Спартака» в дерби с «Динамо»

6 марта, 00:39
10

Вратарь «Спартака» Александр Максименко не смог объяснить результат кубкового матча с «Динамо».

«У меня нет ответа, что это было. Хочется извиниться за игру перед теми, кто пришел на стадион и был у экранов. У нас нет оправданий.

К счастью, у нас есть вторая игра, где мы будем прилагать усилия, чтобы исправить ситуацию», – сказал Максименко.

Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Кубок Спартак Динамо Максименко Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1772753058
Отыграть три гола у Динамо? Максик фантазёр однако
Ответить
ScarlettOgusania
1772773585
дырявый Мешок в воротах - вот причина поражения, из 7 ударов по воротам 7 голов, минус 2 из офсайда... ему Осипенко в девятку бьёт, а он на колени встаёт...((
Ответить
timon2401
1772773627
Чтобы исправить ситуацию, лучше всего чтобы ты Саша, прихватив с собой Литвинова и Денисова ******(уехали) куда подальше от фк Спартак!!!!!
Ответить
Просто-333
1772774760
Комментарий что надо- нет ответа
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772776410
Расформировать антинародный судейский позор России. Гыгыгы
Ответить
Боцман59rus
1772778467
_ ну проиграли и проиграли, не конец света, тем раньше сделает выводы по отдельным персонажам в составе, если конечно с головой дружит
Ответить
