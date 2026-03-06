Реакция Жиркова на разгром «Спартака» в дерби с «Динамо»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков высказался после крупной победы над «Спартаком».

– Приятно обыгрывать «Спартак»?

– Всегда приятно выигрывать такие игры. Будем стараться и в гостях победить.

– Это был идеальный футбол?

– Надеюсь, идеальный еще впереди.

– В чем секрет успеха Ролана Александровича [Гусева]?

– Прежде всего в работе команды, игроков, тренеров. Такие игры у хороших соперников всегда приятно выигрывать.