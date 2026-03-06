Реакция Жиркова на разгром «Спартака» в дерби с «Динамо»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков высказался после крупной победы над «Спартаком».
- Бело-голубые выиграли со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- У динамовцев отличились дважды Муми Нгамале, а также Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко; у спартаковцев – Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
- Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.
– Приятно обыгрывать «Спартак»?
– Всегда приятно выигрывать такие игры. Будем стараться и в гостях победить.
– Это был идеальный футбол?
– Надеюсь, идеальный еще впереди.
– В чем секрет успеха Ролана Александровича [Гусева]?
– Прежде всего в работе команды, игроков, тренеров. Такие игры у хороших соперников всегда приятно выигрывать.
Источник: «Матч ТВ»