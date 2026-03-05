Рабинер прокомментировал разгром «Спартака» от «Динамо»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о кубковом поражении «Спартака» от «Динамо» (2:5).

«Шок. Что это было с середины второго тайма?

Нет, понятно, что если вы не реализуете два выхода один на один – Жедсон в конце первого тайма и Барко в начале второго, – а к часу игры бросаете атаковать, точно как «Динамо» в первом тайме, то какое-то наказание за это может последовать.

Но не до такой же степени!

Сперва быстро сработала замена Гусева, когда Гладышев вышел вместо Миранчука направо, а Нгамалe переместился налево. Откуда и забил. С паса Ярослава.

И вот тут после второго гола камерунца «Динамо», решило дожимать. И уже не остановилось, за несколько минут сделав аж 4:1. Один раз – угловой, суета и гол Рикардо, второй – грубейшая ошибка Джику, отбор и голевая Гладышева Тюкавину.

Потом еще и Бителло забил, но снова из офсайда. Но «Динамо» не остановилось, и с очередного стандарта забил Осипенко. Хочется понять, что это вдруг со «Спартаком» после 65-й минуты стряслось.

Парадокс, что Карседо в начале второго тайма быстро убрал с поля Сауся, вроде слабейшего до перерыва, но именно после этого «Спартак» и рассыпался. Как будто новичок был частью баланса у команды до перерыва, которого после выхода Мартинса не стало. Почему? Пока не знаю.

Мартинс при 1:5 в добавленное от перекладины успел забить второй, но путь «Спартака» не в Кубке вообще, в Пути РПЛ (верно меня поправляют) все равно с максимальной степенью вероятности завершен. И совершенно не хочется оправдывать это лишними сутками а Сочи. Жалкое оправдание.

А «Динамо» второй матч подряд – большой респект. Интересно, чем продолжатся эти 9:2 в двух стартовых матчах Ролана», – написал Рабинер.