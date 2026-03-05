На «Матч ТВ» возмутились, что «Спартак» даже после 2:5 может выиграть Кубок

Комментатору «Матч ТВ» Сергею Дурасову не нравится современный формат FONBET Кубка России.
«Мне не нравится формат кубка, где на решающих стадиях команду возят 5:2, а у неe ещe минимум две игры и реальные шансы на трофей. И дело тут вообще не в «Спартаке». Просто это вроде противоречит спортивным состязаниям. После такого надо вылетать», – написал Дурасов.
- «Спартак» проиграл первый же матч в Москве под руководством Хуана Карлоса Карседо – «Динамо». Встреча прошла на динамовском стадионе «ВТБ Арена».
- Ответная встреча пройдет на «Лукойл Арене» 18 марта. «Спартаку» для перевода матча в серию пенальти нужно победить с разницей в три мяча.
- Проигравший по итогам двухматчевого противостояния вылетит в Путь регионов, где права на поражение уже не будет. Победитель противостояния в финале Пути РПЛ встретится либо с ЦСКА, либо с «Краснодаром».
Источник: телеграм-канал Сергея Дурасова