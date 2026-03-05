На «Матч ТВ» возмутились, что «Спартак» даже после 2:5 может выиграть Кубок

Комментатору «Матч ТВ» Сергею Дурасову не нравится современный формат FONBET Кубка России.

«Мне не нравится формат кубка, где на решающих стадиях команду возят 5:2, а у неe ещe минимум две игры и реальные шансы на трофей. И дело тут вообще не в «Спартаке». Просто это вроде противоречит спортивным состязаниям. После такого надо вылетать», – написал Дурасов.