«Это звонят с ФСБ»: Степашин – в раздевалке «Динамо» после 5:2 в дерби

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поговорил с игроками после разгромной победы над «Спартаком».
- Бело-голубые выиграли со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- У динамовцев отличились дважды Муми Нгамале, а также Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко; у спартаковцев – Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.
«Когда вы выиграли у «Крылышек» со счeтом 4:0, казалось бы, ну «Крылышки», 4:0.
[Позвонил телефон] Это звонят с ФСБ. У «Спартака», ребят… это красиво, это классика», – сказал Степашин в раздевалке после дерби.
Источник: телеграм-канал «Динамо»