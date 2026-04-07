В ЦСКА объяснили, почему Акинфеев пропускает матч с «Крыльями»

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал отсутствие вратаря Игоря Акинфеева в заявке команды на кубковую игру с «Крыльями Советов».

Команды встречаются во 2-м этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Сегодня в игре с футбольным клубом «Крылья Советов» из Самары по показанию медицинского штаба отсутствовать будет только Игорь Владимирович Акинфеев, который в последней игре с «Акроном» получил травму во втором тайме, и уже после получения этой травмы [выявилось] небольшое мышечное повреждение.

Он остался в Москве для того, чтобы максимально быстро восстановиться. Сроки восстановления мы пока оцениваем в 10-14 дней. Надеемся, что справимся как раз в указанные сроки. Остальные все футболисты здоровы», – сказал Безуглов.