Экс-тренер «Спартака» заявил, что состав у команды лучше, чем у «Зенита»

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о предстоящем матче красно-белых с «Зенитом» в FONBET Кубке России.

Игра в Санкт-Петербурге пройдет в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов.

– «Спартаку» предстоит выезд в Санкт-Петербург к «Зениту». Перед матчем заостряют внимание на теме судейства, что в Петербурге оно всегда неудобное для «Спартака». Вы руководили «красно-белыми» в такой игре – на ваш взгляд, правильно ли Карседо и Кахигао говорят о том, что в Санкт-Петербурге должно быть нейтральное судейство?

– Я два раза в качестве главного тренера встречался с «Зенитом» в Санкт-Петербурге – вместе со «Спартаком» и с «Оренбургом». Никогда не чувствовал, что судья что-то делает против моей команды. Никогда.

Так что не знаю, может быть, это такая психологическая игра. Давление, которое хотят создать, но я честно не знаю и не вспомню, чтобы что-то было против «Спартака» в Санкт-Петербурге в последние три–пять лет.

– «Спартаку» удастся сдержать Соболева в среду?

– Конечно. Почему нет? Я думаю, что у «Спартака» достаточно качественные игроки обороны, и в общем вся команда классная. Я уже говорил – думаю, что у «Спартака» самый лучший ростер в чемпионате.

– Даже лучше, чем у «Зенита»?

– Да.

– На ваш взгляд, против Соболева стоит играть персонально или достаточно просто работы защитников?

– Почему вы делаете акцент на Соболеве? Он не самый опасный игрок «Зенита» и никогда им не был. «Зенит» зависит от полузащиты, особенно от Вендела. И надо закрывать его, потому что если Вендел начинает играть, любому игроку атаки очень легко создавать моменты и забивать голы. Если Вендела закрыть, им будет тяжело забить.

– У «Спартака» всe есть, чтобы победить в Санкт-Петербурге и пройти в Кубке дальше?

– Конечно. Я думаю, что шансы 50 на 50. Если смотреть на вторую часть чемпионата, кто как играл и что показывал, я не бы сказал, что «Зенит» чем-то лучше «Спартака».