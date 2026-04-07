Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Экс-тренер «Спартака» заявил, что состав у команды лучше, чем у «Зенита»

Экс-тренер «Спартака» заявил, что состав у команды лучше, чем у «Зенита»

7 апреля, 12:30
15

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о предстоящем матче красно-белых с «Зенитом» в FONBET Кубке России.

Игра в Санкт-Петербурге пройдет в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов.

– «Спартаку» предстоит выезд в Санкт-Петербург к «Зениту». Перед матчем заостряют внимание на теме судейства, что в Петербурге оно всегда неудобное для «Спартака». Вы руководили «красно-белыми» в такой игре – на ваш взгляд, правильно ли Карседо и Кахигао говорят о том, что в Санкт-Петербурге должно быть нейтральное судейство?

– Я два раза в качестве главного тренера встречался с «Зенитом» в Санкт-Петербурге – вместе со «Спартаком» и с «Оренбургом». Никогда не чувствовал, что судья что-то делает против моей команды. Никогда.

Так что не знаю, может быть, это такая психологическая игра. Давление, которое хотят создать, но я честно не знаю и не вспомню, чтобы что-то было против «Спартака» в Санкт-Петербурге в последние три–пять лет.

– «Спартаку» удастся сдержать Соболева в среду?

– Конечно. Почему нет? Я думаю, что у «Спартака» достаточно качественные игроки обороны, и в общем вся команда классная. Я уже говорил – думаю, что у «Спартака» самый лучший ростер в чемпионате.

– Даже лучше, чем у «Зенита»?

– Да.

– На ваш взгляд, против Соболева стоит играть персонально или достаточно просто работы защитников?

– Почему вы делаете акцент на Соболеве? Он не самый опасный игрок «Зенита» и никогда им не был. «Зенит» зависит от полузащиты, особенно от Вендела. И надо закрывать его, потому что если Вендел начинает играть, любому игроку атаки очень легко создавать моменты и забивать голы. Если Вендела закрыть, им будет тяжело забить.

– У «Спартака» всe есть, чтобы победить в Санкт-Петербурге и пройти в Кубке дальше?

– Конечно. Я думаю, что шансы 50 на 50. Если смотреть на вторую часть чемпионата, кто как играл и что показывал, я не бы сказал, что «Зенит» чем-то лучше «Спартака».

  • Матч пройдет 8 апреля и начнется в 20:45 мск.
  • Нападающий «Зенита» Александр Соболев перешел в команду из «Спартака» в августе 2024 года.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Кубок Спартак Зенит Соболев Александр Слишкович Владимир
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1775555011
Ну да, ну да. С Денисовым, Литвиновым, Гарсией и Максименко состав у нас конечно, что надо!
Ответить
Fju-2
1775555497
В кубке основа сильно отличается от той, что в РПЛ. Наверняка Дюран играть будет, а не Соболев. И Вендел не факт, что в старте будет.
Ответить
Император 1
1775555603
Сомнительно
Ответить
Persona_non_Grata
1775556556
Мы про ОДИН И ТОТ ЖЕ Спартак с ним размышляем (он вслух, а я молча)?)))...
Ответить
raritet
1775556667
В общем, все так и есть. Нет в Зените таких, как Кордоба. Которые решают. Составы плюс- минус равнозначные.
Ответить
FWSPM
1775557867
конечно они боятся Спартак поэтому вечно купленное судейство и купленная жеребьевка для того что бы играть все матчи на вылет дома.
Ответить
...уефан
1775558784
...Держи Соболя, держи! Ату его, ату!)...
Ответить
za logiku
1775559353
Это просто транскрипция что-ли?!)
Ответить
_Sasha_
1775561212
Судья то у Зенита будет по круче)))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775562953
Пацталом от этих "лучших" с 6 места. Гыгыгы
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 