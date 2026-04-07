  • Челестини сделал заявление после выхода ЦСКА в финал Пути регионов Кубка России

Челестини сделал заявление после выхода ЦСКА в финал Пути регионов Кубка России

7 апреля, 21:18
1

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал комментарии по итогам кубковой игры с «Крыльями Советов».

  • Команды встречались во втором этапе полуфинальной стадии Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
  • Армейцы выиграли со счетом 5:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • В финале Пути регионов ЦСКА сыграет с «Зенитом» или «Спартаком».

– С кем бы хотелось сыграть в следующем этапе? Против «Спартака» или «Зенита»?

– Оба – отличные, большие клубы. В любом случае нас ждeт очень сложный матч. Мне без разницы. Самое главное – мы уже там.

Чтобы выиграть Кубок, нам всe равно придeтся обыгрывать и «Спартак», и «Зенит», а также «Динамо» или «Краснодар».

Мы прекрасно понимаем, что впереди два очень тяжeлых матча, поэтому соперник не имеет значения.

– Лусиано забивает все голы в Самаре. В субботу «Акрону», сегодня «Крыльям Советов». Можно ли сказать, что это его город?

– Не знаю. Самое важное, что Лусиано разблокировался. Нападающий – это особенный игрок. У него есть свои моменты, он живет своими фазами.

До этого он не забивал, и для его психологического состояния, да и для команды, очень важно иметь такого нападающего, как Лусиано, который забивает голы.

Но он также понимает, что за его спиной есть Мусаев, который борется за место в составе и тоже забивает. Поэтому мы очень довольны.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Крылья Советов Гонду Лусиано Челестини Фабио
Император 1
1775586389
Против Спартака лучше играть, так как они оба с Москвы, к тому же у него обороны нет
Ответить
18+
