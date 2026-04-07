Кубок России. ЦСКА уничтожил «Крылья Советов» благодаря хет-трику Гонду и прошел в финал Пути регионов

ЦСКА стал первым финалистом Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
Армейцы прошли «Крылья Советов» во втором этапе полуфинальной стадии, победив в Самаре со счетом 5:2.
Героем встречи стал зимний новичок ЦСКА Лусиано Гонду, оформивший хет-трик. Также в составе гостевой команды отличились Иван Обляков и Матвей Кисляк.
За «Крылья» забивали Иван Олейников и Иван Лепский. На 82-й минуте Владимир Игнатенко не реализовал пенальти.
В финале Пути регионов ЦСКА сыграет с «Зенитом» или «Спартаком».
Россия. Кубок. Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Крылья Советов - ЦСКА - 2:5 (0:2)
Голы: 0:1 - Л. Гонду, 4; 0:2 - Л. Гонду, 35; 0:3 - Л. Гонду, 51; 1:3 - И. Олейников, 54; 1:4 - И. Обляков, 64; 1:5 - М. Кисляк, 67; 2:5 - И. Лепский, 84.
Незабитые пенальти: В. Игнатенко, 82 - нет.
Источник: «Бомбардир»