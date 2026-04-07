Кубок России. ЦСКА уничтожил «Крылья Советов» благодаря хет-трику Гонду и прошел в финал Пути регионов

ЦСКА стал первым финалистом Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы прошли «Крылья Советов» во втором этапе полуфинальной стадии, победив в Самаре со счетом 5:2.

Героем встречи стал зимний новичок ЦСКА Лусиано Гонду, оформивший хет-трик. Также в составе гостевой команды отличились Иван Обляков и Матвей Кисляк.

За «Крылья» забивали Иван Олейников и Иван Лепский. На 82-й минуте Владимир Игнатенко не реализовал пенальти.

В финале Пути регионов ЦСКА сыграет с «Зенитом» или «Спартаком».