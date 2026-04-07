  • Новости
  • Кубок России. ЦСКА уничтожил «Крылья Советов» благодаря хет-трику Гонду и прошел в финал Пути регионов

Кубок России. ЦСКА уничтожил «Крылья Советов» благодаря хет-трику Гонду и прошел в финал Пути регионов

7 апреля, 19:55
24

ЦСКА стал первым финалистом Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы прошли «Крылья Советов» во втором этапе полуфинальной стадии, победив в Самаре со счетом 5:2.

Героем встречи стал зимний новичок ЦСКА Лусиано Гонду, оформивший хет-трик. Также в составе гостевой команды отличились Иван Обляков и Матвей Кисляк.

За «Крылья» забивали Иван Олейников и Иван Лепский. На 82-й минуте Владимир Игнатенко не реализовал пенальти.

В финале Пути регионов ЦСКА сыграет с «Зенитом» или «Спартаком».

Россия. Кубок. Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Крылья Советов - ЦСКА - 2:5 (0:2) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Л. Гонду, 4; 0:2 - Л. Гонду, 35; 0:3 - Л. Гонду, 51; 1:3 - И. Олейников, 54; 1:4 - И. Обляков, 64; 1:5 - М. Кисляк, 67; 2:5 - И. Лепский, 84.
Незабитые пенальти: В. Игнатенко, 82 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Крылья Советов Гонду Лусиано
Комментарии (24)
bratskij
1775581411
Жоао Виктор привозила в стиле Васина. Гнать летом метлой. Торопа надо наигрывать, а то совсем парень потерялся.
Ответить
САНЁК17
1775581550
Весна пришла, на поле зеленая трава, коней кормили с свежими травами и увидели результат
Ответить
biber.ru
1775581878
Украшением матча были два весельчака-комментатора.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1775582735
РФСПРФ ГРФ самый весёлый момент матча, когда фонтан вдруг забил из травы ⚽️
Ответить
Dr Metal
1775583037
С победой, Армейцы! Игра понравилась, сегодня было не скучно
Ответить
Айболид
1775584284
Жаль Крылья , не лёгкие времена сейчас для них наступили .
Ответить
Snek
1775584943
Пошли на поправку что ли? Ждём такой же игры против Сочи!
Ответить
АЛЕКС 58
1775585167
С победой! Наконец то у Лусиано пошла игра. Виктор совсем плохой..
Ответить
odessakmv
1775586062
"Незабитые пенальти: В. Игнатенко, 82 - нет." Вообще-то Гонду на 51-й пенку тоже не забил
Ответить
Чилим.
1775617595
"Уничтожил" Бомба- у ваших писак развитее остановилось после окончания заборостроительного техникума?
Ответить
