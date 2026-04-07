«Крылья Советов» в домашнем матче уступили ЦСКА в рамках 1/2 финала Пути регионов Кубка России, итоговый счет 2:5.

Круговой навесил с левого фланга, Лусиано принял мяч у ближней штанги, убрал Кокарева и аккуратно отправил мяч в сетку

Обляков сделал точную подачу слева, Лусиано выиграл верховую борьбу и головой переправил мяч в ворота, оформив дубль.

После фола Галдамеса на Круговом Лусиано не реализовал пенальти с первой попытки, но успел на добивание и добил мяч в сетку, сделав хет-трик.

Галдамес прострелил низом с левого фланга, Олейников из центра штрафной в касание переправил мяч в левый угол ворот ЦСКА.

После вброса из аута справа Обляков развернулся у угла штрафной и обводящим ударом отправил мяч в дальний верхний угол над Кокаревым.

Кисляк в борьбе с Орозом сохранил мяч и с примерно 9 метров катнул его в левый угол, доведя счет до разгромного.

После подачи Витюгова с правого фланга Лепский высоко выпрыгнул в штрафной и точным ударом головы отправил мяч в правый угол ворот Торопа.

