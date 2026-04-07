Тренер «Крыльев» Булатов прокомментировал поражение от ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался по итогам кубкового матча с ЦСКА.
- Команды встречались во втором этапе полуфинальной стадии Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
- Армейцы выиграли со счетом 5:2.
- В финале Пути регионов ЦСКА сыграет с «Зенитом» или «Спартаком».
«Кубок для нас закончился в этом году. Я надеюсь, что мы так неорганизованно больше не будем выглядеть, у нас есть несколько дней это поправить.
Впереди очень важный матч, хочу увидеть такое же количество болельщиков, но команда будет другой.
Мы стремились победить, должны были компактно играть в обороне и отвечать быстрыми атаками.
Если количество моментов, которые мы создали, было нормальным, то количество атак у наших ворот было неприемлемым», – заявил Булатов.
Источник: «Матч ТВ»