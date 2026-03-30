Глушенков сказал, как фанаты «Зенита» заводят его во время матчей

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о поддержке фанатов команды на играх FONBET Кубка России.
– Есть ли разница в антураже на «Газпром-Арене» во время матчей «Зенита» и сборной России?
– Болельщики в Петербурге всегда заполняют стадион, только когда приходит Вираж на Кубок России – тогда атмосфера, конечно немного другая, больше адреналина.
– Тебя вообще могут заводить трибуны или ты абстрагируешься от окружающей среды во время матчей?
– Когда это делают именно фанаты, как Вираж, тогда меня это заводит. А так, я стараюсь абстрагироваться.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 26 матчей за «Зенит», забил 11 голов, сделал 9 ассистов.
- Игрок выступает за петербуржцев с лета 2024 года.
Источник: «Советский спорт»