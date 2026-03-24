Смолов назвал условие для возобновления карьеры в следующем сезоне

36-летний экс-нападающий сборной России Федор Смолов допустил, что еще сыграет на профессиональном уровне.
Он готов помочь «БроукБойз» в случае выхода медийной команды в Путь регионов FONBET Кубка России.
– Надеюсь, в этом году в Кубок России выйдем, может сыграешь опять.
– Давай, давай! Если выйдете, я готов – сразу говорю.
- Смолов поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».
- Выступая за медиаклуб, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах Кубка России.
- В РПЛ он не играет с мая 2025 года, когда покинул «Краснодар».
Источник: Smol FM