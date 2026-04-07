Прогноз Быстрова на кубковый матч «Зенит» – «Спартак»

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о предстоящей кубковой игре между двумя его бывшими командами.

– У меня очень большие ожидания от матча. С нетерпением жду этой встречи и рад, что наконец-то игра пройдет при поддержке фанатов!

– Кто является фаворитом предстоящей встречи?

– Я считаю, что «Зенит» – фаворит, потому что играет дома, но думаю, возможен любой итоговый результат.

На мой взгляд, игра получится боевой, так как на трибунах будут активные болельщики, но пойти она может по любому сценарию. Предугадать нельзя.

– Тем не менее какой ваш прогноз на эту игру?

– Мне кажется, что будет веселый итоговый счет и серия послематчевых пенальти (смеется)!

– За кого будете болеть?

– Ни за кого. Пусть победит сильнейший!