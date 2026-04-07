Прогноз Быстрова на кубковый матч «Зенит» – «Спартак»

7 апреля, 22:57
3

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о предстоящей кубковой игре между двумя его бывшими командами.

– У меня очень большие ожидания от матча. С нетерпением жду этой встречи и рад, что наконец-то игра пройдет при поддержке фанатов!

– Кто является фаворитом предстоящей встречи?

Я считаю, что «Зенит» – фаворит, потому что играет дома, но думаю, возможен любой итоговый результат.

На мой взгляд, игра получится боевой, так как на трибунах будут активные болельщики, но пойти она может по любому сценарию. Предугадать нельзя.

– Тем не менее какой ваш прогноз на эту игру?

Мне кажется, что будет веселый итоговый счет и серия послематчевых пенальти (смеется)!

– За кого будете болеть?

– Ни за кого. Пусть победит сильнейший!

  • «Зенит» и «Спартак» сыграют в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 8 апреля, в 20:45 мск.
  • Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. На ней будет работать арбитр Артем Чистяков.
  • Предыдущий матч этих команд закончился поражением «Спартака» со счетом 0:2. Его обслуживал Сергей Карасев.

Быстров объяснил, почему Соболев стал лучше играть после зимней паузы 2
Быстров ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак» 5
Быстров: «Спартак» и «Локомотив» попрощались с борьбой за первое место» 7
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Спартак Зенит Быстров Владимир
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1775592031
Ничьи, скорее всего, не будет
Ответить
subbotaspartak
1775620907
Очень тонкий прогноз: Фигу в нос. ...возможен любой итоговый результат.... Угадал, брат...
Ответить
Strig
1775627502
слуга двух господ...
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
1
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
2
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
1
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Все новости
Все новости
Семак назвал причину замены Дурана в матче со «Спартаком»
01:23
1
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
«Спартак» выиграл серию пенальти впервые за 32 года
Вчера, 23:34
2
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
6
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:15
3
⚡️ Кубок России. «Спартак» выбил «Зенит» из Пути регионов, победив в серии пенальти
Вчера, 23:02
139
Федотов разобрал пенальти в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 22:45
11
ВидеоЧерданцев прошелся по Барко за незабитый пенальти в ворота «Зенита»
Вчера, 22:37
10
ВидеоРеакция Ловчева на странный пенальти Барко
Вчера, 22:24
4
Гусев прокомментировал ничью «Динамо» с «Краснодаром»
Вчера, 22:17
«Такого хамства не припомню»: Мусаев – после матча с «Динамо»
Вчера, 21:59
10
Видео«Спартак» не реализовал пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:38
33
ФотоИгроки «Спартака» едва не подрались между собой
Вчера, 21:31
3
ВидеоФанаты «Зенита» назвали каждого игрока «Спартака» свиньей
Вчера, 20:49
41
Игрок «Краснодара» удалился во втором матче подряд
Вчера, 20:44
4
Кубок России. «Динамо» и «Краснодар» обошлись без голов, у москвичей 4 матча без побед
Вчера, 20:21
26
ФотоКордоба руководил «Краснодаром» в матче с «Динамо»
Вчера, 20:07
2
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Спартак»: 8 апреля 2026
Вчера, 19:50
10
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 8 апреля 2026
Вчера, 17:17
3
Матч «Зенит» – «Спартак» начнется с минуты молчания
Вчера, 15:27
Погребняк оценил свои слова о работе «Спартака» с судьями, сказанные 19 лет назад
Вчера, 12:52
13
Три игрока «Спартака» пропустят кубковый матч с «Зенитом»
Вчера, 01:27
25
Прогноз Быстрова на кубковый матч «Зенит» – «Спартак»
7 апреля
3
Кержаков ответил на слова Кахигао о судействе в матчах «Спартака» и «Зенита»
7 апреля
9
Челестини сделал заявление после выхода ЦСКА в финал Пути регионов Кубка России
7 апреля
1
Дасаев заявил, что судьи помогают «Зениту»: «Чистые голы не засчитывают, ставят пенальти, которых не было»
7 апреля
20
Все новости
