  • Реакция «Динамо Мх» на признание неправильным пенальти в кубковом матче с «Зенитом»

Реакция «Динамо Мх» на признание неправильным пенальти в кубковом матче с «Зенитом»

23 марта, 17:31
13

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев прокомментировал признание пенальти в пользу «Зенита» неправильным.

  • «Зенит» победил «Динамо Мх» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил Джон Дуран, реализовав пенальти.
  • 11-метровый был назначен за нарушение на игроке «Зенита» Данииле Кондакове после подсказки ВАР.
  • Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. За ВАР был ответственен Евгений Буланов.

«Слава Богу, что признали, это решение в позитивную копилку. Наш клуб с момента появления в РПЛ подал порядка 32 протестов, но только в двух случаях правомерность нашего протеста была подтверждена. Это происходит из-за того, что назначают судей и оценивают их работу одни и те же люди. Но это решение не вернeт отобранный результат. Бывает, что это происходит в решающих матчах, а какому-то тренеру приходится уходить в отставку. Судейство достаточно серьeзно влияет на развитие футбола.

Тренеры проводят подготовку команд с учeтом того, что разрешают правила. Это касается и толчков в спину, и захватов, и единоборств. Важно формировать правильные навыки у футболистов. Но происходит так, что в одном матче арбитры судят с повышенной планкой, в другом – с пониженной планкой. Непонятно, что можно, а чего нельзя, появляются двойные стандарты. У судей нет права менять планку, нужно работать в рамках чeтких правил. Отсюда и скандалы, это нельзя считать мелочью», – сказал Гаджиев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Динамо Мх Зенит Гаджиев Гаджи
Комментарии (13)
Цугундeр
1774276747
))) Эу!) "Давай, до свидания! Ты кто такой? ... Давай, до свидания!")
Ответить
Artemka444
1774277947
Ну признали и признали Дальше то что???
Ответить
spartance
1774280225
Дубина
1774287377
Стране всей стыдно за джонов и дуранов! В помойке один цыган стоит больше ч ем вся Махачкала! ЗПРФ...
Ответить
Бывалый1488
1774288575
Переигровку давайте.
Ответить
Bomjipidary
1774289436
Да вся страна знала, что куплены судьи в пользу вёдер. Деньги получили судьи, а в РФС просто признали, что ошибся, с кем не бывает. ЗПРФ!!!!!
Ответить
timon2401
1774289807
Ну признали... И что?? Результат не поменяют, судей лицензии не лишат на пяток лет... В чем смысл-то.
Ответить
Рыло свина
1774318255
Пора менять правила, решение повлияло на результат, переигровка дисква всех судей кто принял это решение.
Ответить
