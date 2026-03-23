Реакция «Динамо Мх» на признание неправильным пенальти в кубковом матче с «Зенитом»

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев прокомментировал признание пенальти в пользу «Зенита» неправильным.

«Зенит» победил «Динамо Мх» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил Джон Дуран, реализовав пенальти.

11-метровый был назначен за нарушение на игроке «Зенита» Данииле Кондакове после подсказки ВАР.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. За ВАР был ответственен Евгений Буланов.

«Слава Богу, что признали, это решение в позитивную копилку. Наш клуб с момента появления в РПЛ подал порядка 32 протестов, но только в двух случаях правомерность нашего протеста была подтверждена. Это происходит из-за того, что назначают судей и оценивают их работу одни и те же люди. Но это решение не вернeт отобранный результат. Бывает, что это происходит в решающих матчах, а какому-то тренеру приходится уходить в отставку. Судейство достаточно серьeзно влияет на развитие футбола.

Тренеры проводят подготовку команд с учeтом того, что разрешают правила. Это касается и толчков в спину, и захватов, и единоборств. Важно формировать правильные навыки у футболистов. Но происходит так, что в одном матче арбитры судят с повышенной планкой, в другом – с пониженной планкой. Непонятно, что можно, а чего нельзя, появляются двойные стандарты. У судей нет права менять планку, нужно работать в рамках чeтких правил. Отсюда и скандалы, это нельзя считать мелочью», – сказал Гаджиев.