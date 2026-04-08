Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Баварии»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа подвел итоги проигранного матча с «Баварией».

Команды провели в Мадриде первый четвертьфинал Лиги чемпионов-2025/26.

Мюнхенцы победили на выезде со счетом 2:1.

Ответная встреча в Германии состоится 15 апреля.

«Очевидно, что мы остаемся в игре. Нам не хватает лишь одного гола. Мы способны победить на любом стадионе, хотя если бы счет остался 0:2, отыграться было бы очень сложно.

Мы сильно прижались к своим воротам, особенно вингеры слишком глубоко садились. Это дало сопернику чрезмерно большой контроль над игрой.

Мы много говорили о том, что нужно избегать потерь. Прессинг «Баварии» очень агрессивный. Второй гол стал серьезным ударом. Но команда хорошо отреагировала и показала характер.

Мы чувствуем, что могли забить еще. Мы все еще живы и остаемся в игре», – сказал Арбелоа.