Игрока ЦСКА дисквалифицировали на два матча

Вчера, 23:37
12

Зимний новичок ЦСКА Матеус Рейс не поможет команде в оставшихся играх Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

Его дисквалифицировали на два матча в рамках турнира.

Бразильца наказали за удаление в кубковой встрече с «Краснодаром» (0:4). Решение принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

В объяснении КДК говорится, что Рейс получил прямую красную карточку за «агрессивное поведение».

Он несколько раз толкнул плечом в грудь Валентина Пальцева при подаче углового в конце первого тайма.

  • ЦСКА в феврале забрал Рейса из «Спортинга» на правах свободного агента.
  • Армейцы в 1/2 финала Пути регионов сыграют с «Крыльями Советов» (7 апреля), а в потенциальном финале – со «Спартаком» или «Зенитом».

Источник: сайт РФС
Россия. Кубок ЦСКА Рейс Матеус
Комментарии (12)
VVM1964
1774644248
Агрессивное поведение разрешено только игрокам одной команды и это не ЦСКА !)...
Ответить
Cleaner
1774646430
И поделом ему! Неадекватам не место на поле.
Ответить
boris63
1774664537
Зря его взяли, ох зря.
Ответить
subbotaspartak
1774669626
А чё этот Пальцев агрессивно встал перед ним...
Ответить
АЛЕКС 58
1774671126
Толкнули в плечо,а хватался за лицо.
Ответить
evgevg13
1774673994
И поделом. Это не американский футбол. Товарищ ошибся чемпионатом. Хотя...Алексанян 58 в корне с этим не согласен.
Ответить
Дубина
1774674727
У зенита бы цыгана не наказали за такое еще бы и свистуну карточку дали бы за липовый фол((( У них свои правила в газпром-лиге!!!
Ответить
Томик
1774679026
А говнюка, который толкал тренера "Балтики" не дисквалифицировали? А почему?
Ответить
