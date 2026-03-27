Игрока ЦСКА дисквалифицировали на два матча

Зимний новичок ЦСКА Матеус Рейс не поможет команде в оставшихся играх Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

Его дисквалифицировали на два матча в рамках турнира.

Бразильца наказали за удаление в кубковой встрече с «Краснодаром» (0:4). Решение принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

В объяснении КДК говорится, что Рейс получил прямую красную карточку за «агрессивное поведение».

Он несколько раз толкнул плечом в грудь Валентина Пальцева при подаче углового в конце первого тайма.