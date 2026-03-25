Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пять игроков ЦСКА – в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ

Пять игроков ЦСКА – в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ

25 марта, 18:30
2

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.

Больше всех подешевел зимний новичок «Зенита» Джон Дуран – с 32 до 25 миллионов евро.

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия потерял четверть от своей цены и теперь оценивается в 7,5 миллиона евро.

Остальные стали дешевле не более чем на миллион евро.

Топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ выглядит так:

  1. Джон Дуран («Зенит») – 25 млн евро (минус 7 млн);
  2. Ливай Гарсия («Спартак») – 7,5 млн евро (минус 2,5 млн);
  3. Сергей Пиняев («Локомотив») – 9 млн (минус 1 млн);
  4. Дмитрий Баринов (ЦСКА) – 8 млн (минус 1 млн);
  5. Мойзес (ЦСКА) – 5 млн (минус 1 млн);
  6. Тео Бонгонда («Спартак») – 4 млн (минус 1 млн);
  7. Жоао Виктор (ЦСКА) – 4 млн (минус 1 млн);
  8. Матеус Рейс (ЦСКА) – 3 млн (минус 1 млн);
  9. Данил Глебов («Динамо») – 7,5 млн (минус 500 тысяч);
  10. Лусиано Гонду (ЦСКА) – 7,5 млн (минус 500 тысяч).

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Paulchess
1774457007
Зенит чемпион))
Ответить
lordmrv
1774457892
Пиняев, 9 лямов? В натуре?
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 