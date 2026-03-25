Пять игроков ЦСКА – в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.
Больше всех подешевел зимний новичок «Зенита» Джон Дуран – с 32 до 25 миллионов евро.
Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия потерял четверть от своей цены и теперь оценивается в 7,5 миллиона евро.
Остальные стали дешевле не более чем на миллион евро.
Топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ выглядит так:
- Джон Дуран («Зенит») – 25 млн евро (минус 7 млн);
- Ливай Гарсия («Спартак») – 7,5 млн евро (минус 2,5 млн);
- Сергей Пиняев («Локомотив») – 9 млн (минус 1 млн);
- Дмитрий Баринов (ЦСКА) – 8 млн (минус 1 млн);
- Мойзес (ЦСКА) – 5 млн (минус 1 млн);
- Тео Бонгонда («Спартак») – 4 млн (минус 1 млн);
- Жоао Виктор (ЦСКА) – 4 млн (минус 1 млн);
- Матеус Рейс (ЦСКА) – 3 млн (минус 1 млн);
- Данил Глебов («Динамо») – 7,5 млн (минус 500 тысяч);
- Лусиано Гонду (ЦСКА) – 7,5 млн (минус 500 тысяч).
Источник: Transfermarkt