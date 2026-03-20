Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев жестко раскритиковал центрального защитника армейцев Матеуса Рейса.

«Рейс – бездарь! Посмотрел я на его игру в обороне, его и близко к футболу подпускать нельзя, он его не понимает. Отбирать не умеет ни внизу, ни вверху.

Купили бразильца. Да лучше пусть Лукин играет. Иностранцы вообще не умеет играть в обороне, поэтому в Европе много мячей забивают, потому что они отбирать не умеет, не действуют плотно.

Рейс вообще никакой. Рост у него неплохой, но он безголовый. Он не представляет, как мячи отбирать. Он отнимает справа левой ногой, бедро вперeд идeт. Такое недопустимо.

Я говорю вам такие нюансы, которые вы даже не поймeте. Да и тренер этих нюансов не знает, а я знаю! Каждый защитник должен знать, что справа нельзя отнимать левой ногой», – заявил Пономарeв.