Рейс из ЦСКА раскаялся в агрессивном поведении в матче с «Краснодаром»

Артур Григорьянц, глава КДК РФС, сообщил, что защитник ЦСКА Матеус Рейс раскаялся после удаления в матче Кубка России с «Краснодаром».
По словам Григорьянца, футболист не приехал на заседание, так как находится за пределами России, и направил письменное объяснение.
«Он раскаивается в том, что совершил такой поступок в виде агрессивного поведения», – сказал Григорьянц.
- Рейс получил красную карточку в компенсированное время первого тайма ответного полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором «Краснодар» дома разгромил ЦСКА (4:0) и прошел дальше по сумме двух встреч (1:3, 4:0).
- КДК дисквалифицировал защитника на два матча турнира.
- Следующий матч в Кубке России ЦСКА проведет 7 апреля в гостях против «Крыльев Советов».
