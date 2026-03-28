Рейс из ЦСКА раскаялся в агрессивном поведении в матче с «Краснодаром»

Артур Григорьянц, глава КДК РФС, сообщил, что защитник ЦСКА Матеус Рейс раскаялся после удаления в матче Кубка России с «Краснодаром».

По словам Григорьянца, футболист не приехал на заседание, так как находится за пределами России, и направил письменное объяснение.

«Он раскаивается в том, что совершил такой поступок в виде агрессивного поведения», – сказал Григорьянц.