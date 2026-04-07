  • Федотов – о словах Кахигао про уважение от судей: «В чем это подразумевается – свистеть больше фолов и левые голы?»

Федотов – о словах Кахигао про уважение от судей: «В чем это подразумевается – свистеть больше фолов и левые голы?»

7 апреля, 20:33
4

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на заявление спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

Испанец ранее сказал: «Я надеюсь, когда мы будем играть с «Зенитом», судьи будут уважать нас. Последний раз, когда мы играли в Питере, нас не уважали».

– Руководители «Спартака» просили судей, чтобы их уважали. На кубковую игру команды назначен Чистяков. Ваше мнение?

– Нормальное назначение, стабильный арбитр. У него был недочет в матче «Локомотива», когда он был на ВАР.

Про слова руководителей «Спартака»: что значит «уважение»? В чем это подразумевается – свистеть больше фолов и левые голы? Какое у вас понимание этого?

– Они опираются на прошлый матч с «Зенитом», где не удалили Соболева за удар локтем.

– Ну, много чего судьи у «Спартака» не замечают. Это же не означает, что они не уважают другие команды.

Просто момент смотрелся на поле немножко по-другому. Спроси у арбитра, я думаю, он скажет, что это не желтая. Не вторая желтая, скажем так. По поводу уважения – это просто выстрел в воздух.

– Вам не кажется, что так «Спартак» пытается давить на судью?

– Не на судью, а на департамент, потому что поднимает такие вопросы. Что они надеются этим получить, какую реакцию? Никакой реакции не последовало, да ее и не должно быть. Это просто слова ради слов. На арбитров это никак не влияет.

– В этом матче стоит ждать судейского скандала?

– Судейский скандал подразумевается, если из-за ошибок судей какая-то команда проиграет. Матч проводится на вылет из турнира. Допустим, будет какое-то ключевое решение, которое повлияет на исход матча и, соответственно, на результат. Скандал только в этом.

Я думаю, что никакого скандала не будет, потому что, если посмотреть на матчи, где играют «Спартак» и «Зенит», они создают мало провокаций. Больше стремятся играть в футбол – это тенденция последнего времени у этих команд.

Да, есть какие-то моменты, где можно подраться, потолкаться. Но когда вопрос стоит о чемпионстве в РПЛ или о выходе в финал Пути регионов, я думаю, все будет направлено на победу, потому что это противостояние из одной игры. Если хотят учинять какие-то разборки – ради бога. Но ничего такого не будет.

  • «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Куба России 8 апреля.
  • Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.
  • Предыдущая встреча команд закончилась поражением «Спартака» со счетом 0:2. Встречу обслуживал Сергей Карасев.

Комментарии (4)
anatolich72
1775586186
Да да в игре с Динамо Махачкала никто не давил на судью, его просто купили
Ответить
andrei-sarap-yandex
1775589723
агаларова купили КРАСНОДАР КОГДА ЕМУ ЗАПЛАТИЛИ за незабитый пенальти в ворота КРАСНОДАРА и КРАСНОДАР стал чемпионом..ЛЕВНИКОВ и весь судейский корпус тащили КРАСНОДАР за деньги к чемпионство с 13 легионерами в составе ..ПОЗОР.... ДОЛОЙ ЛИМИТ....
Ответить
subbotaspartak
1775621207
Повторюсь: не судите честно или по понятиям, судите по правилам.
Ответить
timon2401
1775623207
Мудак))) Сразу после матча с «Локо» это чмо акцентировал на отмашку Денисова и что это 100% пенальти, а тут такая же ситуация и вторая желтая, ну что же, «эпизод смотрелся по-другому»!!!
Ответить
