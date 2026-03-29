«Спартаку» дали совет, как поступить с Барко

Бывший спартаковец Валерий Гладилин высказался о полузащитнике команды Эсекьеле Барко.
«Такого футболиста, как Барко, конечно, нужно оставлять и продлевать. Он очень важен. Контракт у него до конца следующего сезона, время у клуба ещe есть.
Понятно, что сейчас никто не знает, что будет дальше. Посмотрим. Но нынешнему «Спартаку» очень нужен Барко», – сказал Гладилин.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
- В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
- Осенью клуб уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, сменив его сначала на Вадима Романова, а затем на Хуана Карлоса Карседо.
- Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).
Источник: Legalbet