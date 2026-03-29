«Спартаку» дали совет, как поступить с Барко

Бывший спартаковец Валерий Гладилин высказался о полузащитнике команды Эсекьеле Барко.

«Такого футболиста, как Барко, конечно, нужно оставлять и продлевать. Он очень важен. Контракт у него до конца следующего сезона, время у клуба ещe есть.

Понятно, что сейчас никто не знает, что будет дальше. Посмотрим. Но нынешнему «Спартаку» очень нужен Барко», – сказал Гладилин.