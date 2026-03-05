Введите ваш ник на сайте
Тренер «Спартака» Карседо прокомментировал 2:5 от «Динамо»

5 марта, 23:29
8

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги проигранного матча с «Динамо».

– Конечно, это не тот результат, который мы хотели. Мы начали неважно, пропустили гол. Но смогли сравнять счет.

На мой взгляд, мы были лучше в первом тайме, у нас были моменты забить второй гол. Но после этого выпустили игру из своих рук. И она, к сожалению, закончилась таким образом.

Никаких оправданий смысла искать нет. У нас достаточно укомплектован состав, чтобы играть в таких матчах. Есть еще одна игра, надежда остается.

Никто не был на высоте. Сейчас мы должны отдохнуть и готовиться к следующим матчам.

– Какие слабые места «Динамо» вы подметили при подготовке? Что получилось?

– Мы знали соперника, мы его уважаем. Очень хорошая команда. Но мы ориентировались только на нашу игру, ее нужно улучшить.

«Спартак» еще может играть в Суперфинале Кубка, а «Динамо» туда может даже не попасть. Какие выводы вы можете сделать?

– Мы точно должны проанализировать игру. Понимали, что соперник сильный. Я первый, кто допустил ошибки.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Динамо Карседо Хуан Карлос
alefreddy
1772743933
неубедительно
Ответить
Everest13
1772749455
Хорошо что не смотрел))) сберег свои нервы
Ответить
subbotaspartak
1772768876
– Конечно, это не тот результат, который мы хотели... Неужели?
Ответить
subbotaspartak
1772768920
...Но смогли сравнять счет... Вот!
Ответить
timon2401
1772775476
Толи еще будет…
Ответить
Artemka444
1772777050
Спартак говнище просто но свинарник на то и свинарник думать что говнище это круто!!!
Ответить
FFR
1772780459
По всей видимости этот Хуан нам не поможет. Опять не тот... Защита проходной двор, никто не держит атакующих игроков соперника, защитники опаздывают, а нападение беззубое.
Ответить
