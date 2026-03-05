Тренер «Спартака» Карседо прокомментировал 2:5 от «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги проигранного матча с «Динамо».
– Конечно, это не тот результат, который мы хотели. Мы начали неважно, пропустили гол. Но смогли сравнять счет.
На мой взгляд, мы были лучше в первом тайме, у нас были моменты забить второй гол. Но после этого выпустили игру из своих рук. И она, к сожалению, закончилась таким образом.
Никаких оправданий смысла искать нет. У нас достаточно укомплектован состав, чтобы играть в таких матчах. Есть еще одна игра, надежда остается.
Никто не был на высоте. Сейчас мы должны отдохнуть и готовиться к следующим матчам.
– Какие слабые места «Динамо» вы подметили при подготовке? Что получилось?
– Мы знали соперника, мы его уважаем. Очень хорошая команда. Но мы ориентировались только на нашу игру, ее нужно улучшить.
– «Спартак» еще может играть в Суперфинале Кубка, а «Динамо» туда может даже не попасть. Какие выводы вы можете сделать?
– Мы точно должны проанализировать игру. Понимали, что соперник сильный. Я первый, кто допустил ошибки.
- Бело-голубые выиграли со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- У динамовцев отличились дважды Муми Нгамале, а также Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко; у спартаковцев – Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.