  • Мостовой одним словом описал ошибку спартаковца Джику в дерби с «Динамо»

Мостовой одним словом описал ошибку спартаковца Джику в дерби с «Динамо»

6 марта, 01:40
4

Александр Мостовой высказался об игре защитника «Спартака» Александера Джику против «Динамо».

31-летний футболист привез нелепый гол при счете 1:3 в пользу соперника, пытаясь сыграть пяткой возле штрафной площади.

«Ничего не предвещало разгрома. Такое бывает. То, что сегодня никто не вылетал чуть убило противостояние. «Спартак» может проиграть, но все равно продолжить выступление.

А по игре – один не добежал, второй не досмотрел, третий варежку разинул и все. Ошибка Джику – это вообще безобразие. Ясно, что он сейчас будет с поникший головой, бесполезно ему что-либо говорить. Он извинится и скажет: «Да, ребят, я виноват».

Но «Динамо» стоит похвалить. Уже две победы. Посмотрим, что будет в чемпионате против ЦСКА», – заявил Мостовой.

  • Это был первый полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • Динамовцы выиграли со счетом 5:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Динамо Джику Александер Мостовой Александр
Комментарии (4)
subbotaspartak
1772767851
Игра пяткой реальна, когда нет головы.
Ответить
zigbert
1772807321
В атаке можно делать что угодно.А вот защитник обязан минимизировать рискованные передачи.
Ответить
Виктор Урал09
1772857732
Да там вся защита обосралась в этом матче, позорище! Неужели и вправду им насрать на матч, когда он не решает турнирных задач, ну Динамо понятно, оно у Спартака выигрывает раз в несколько лет и то, именно в таких малозначащих матчах, а что Спартак, решили порадовать земляков, а в ответном матче получить возврат долга, не удивлюсь, если Спартак разгромит Динамо в ответной игре, хотя, ещё не известно, где лучше играть потом: в пути РПЛ или в пути Регионов!
Ответить
