Мостовой одним словом описал ошибку спартаковца Джику в дерби с «Динамо»

Александр Мостовой высказался об игре защитника «Спартака» Александера Джику против «Динамо».

31-летний футболист привез нелепый гол при счете 1:3 в пользу соперника, пытаясь сыграть пяткой возле штрафной площади.

«Ничего не предвещало разгрома. Такое бывает. То, что сегодня никто не вылетал чуть убило противостояние. «Спартак» может проиграть, но все равно продолжить выступление.

А по игре – один не добежал, второй не досмотрел, третий варежку разинул и все. Ошибка Джику – это вообще безобразие. Ясно, что он сейчас будет с поникший головой, бесполезно ему что-либо говорить. Он извинится и скажет: «Да, ребят, я виноват».

Но «Динамо» стоит похвалить. Уже две победы. Посмотрим, что будет в чемпионате против ЦСКА», – заявил Мостовой.