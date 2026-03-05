Генич и Бубнов поспорили на тысячу рублей

Ведущие «Коммент.Шоу» Александр Бубнов и Константин Генич заключили пари.
Предмет спора – гол Александра Соболева в матче 20-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».
Генич считает, что нападающий забьет. По мнению Бубнова, экс-спартаковцу не удастся отличиться.
Они поспорили на тысячу рублей. Бубнов во время эфира попытался найти деньги, но у него оказалось только 800 рублей.
- «Оренбург» примет «Зенит» в воскресенье, 8 марта, в 12:00 мск.
- Соболев во вторник забил «Балтике» в FONBET Кубке России, прервав пятимесячную безголевую серию.
Источник: «Коммент.Шоу»